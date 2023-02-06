RT: ВС Украины потеряли контроль над последним каналом снабжения группировки войск в Артёмовске

С 1 по 6 февраля противник потерял порядка 250 человек убитыми и ранеными в боях у Артёмовска (Бахмута), сообщает RT.

Более всего пострадали 53-я механизированная бригада и 1-й батальон 3-й штурмовой бригады ВСУ в попытке контратаки возле населённого пункта Красное (Ивановское).

В девяти километрах от Артёмовска противник хотел организовать удар из-за нехватки тяжёлой военной техники, боеприпасов и неустойчивой связи.

"После этого они отошли на исходные позиции и практически утратили полноценный контроль над участком трассы Покровск — Константиновка. По этой дороге ВСУ снабжали артёмовский гарнизон из соседних Константиновки и Дружковки", — пишет источник.

Огневой контроль над трассой снабжений ВС РФ установили при помощи БПЛА "Орлан-30", САУ "Пион" и орудий "Гиацинт-С". Оборона Бахмута для ВСУ теперь сильно осложнена, констатирует издание. Противник не сможет перебрасывать подкрепления и покинуть город безопасно.