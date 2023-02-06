Гайдай заявил, что войска ВС РФ планируют наступление по трём направлениям

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о предполагаемых направлениях будущего наступления российской армии. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба Луганской ОВА.

По мнению Гайдая, ВС РФ могут начать наступательные действия в регионе по трём направлениям: Сватово, Кременная и Белогоровка.

Ранее сообщалось, что российские войска контролируют две трети Артёмовска. Также ВС РФ взяли под контроль две основные дороги, ведущие из украинского тыла в Бахмут. Сейчас русская армия пытается перерезать пути снабжения города.