Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о стабилизации линии боевого соприкосновения в регионе.
По его словам, российским военным удалось закрепиться на новых позициях. Он отметил, что сейчас основная задача подразделений РФ на Запорожском направлении состоит в усилении этих участков боевой местности во избежание их потери.
"Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции", — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.
Ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области действуют и украинские, и российские разведчики. Как пояснил представитель администрации, в регионе продолжаются артиллерийские дуэли между бойцами РФ и солдатами ВСУ. Он также добавил, что украинская армия сталкивается с серьёзными потерями.
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