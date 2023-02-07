Рогов: ВС РФ закрепились на новых позициях в Запорожской области и удерживают их

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о стабилизации линии боевого соприкосновения в регионе.

По его словам, российским военным удалось закрепиться на новых позициях. Он отметил, что сейчас основная задача подразделений РФ на Запорожском направлении состоит в усилении этих участков боевой местности во избежание их потери.

"Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции", — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области действуют и украинские, и российские разведчики. Как пояснил представитель администрации, в регионе продолжаются артиллерийские дуэли между бойцами РФ и солдатами ВСУ. Он также добавил, что украинская армия сталкивается с серьёзными потерями.