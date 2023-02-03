На Запорожском направлении российские военные вгрызаются в оборону вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Соловьёв LIVE.
По словам политика, в регионе активно действует разведка, причём как российская, так и украинская.
"Наша разведка и вражеская прощупывают точки, где есть слабые места. Активно работает артиллерия. Идут артиллерийские дуэли", — сообщил собеседник канала.
Он добавил, что ВСУ несут большие потери. Так, в районе Полтавки уничтожено около 70 боевиков из 110-й бригады теробороны.
"Шаг за шагом перемалывается всё. И живая сила противника. И техника. Готовимся к решающему событию. К решающему противостоянию", — заключил Рогов.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.