Рогов: российские военные "вгрызаются" в оборону ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении российские военные вгрызаются в оборону вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Соловьёв LIVE.

По словам политика, в регионе активно действует разведка, причём как российская, так и украинская.

"Наша разведка и вражеская прощупывают точки, где есть слабые места. Активно работает артиллерия. Идут артиллерийские дуэли", — сообщил собеседник канала.

Он добавил, что ВСУ несут большие потери. Так, в районе Полтавки уничтожено около 70 боевиков из 110-й бригады теробороны.

"Шаг за шагом перемалывается всё. И живая сила противника. И техника. Готовимся к решающему событию. К решающему противостоянию", — заключил Рогов.