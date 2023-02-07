Луценко: 30-я бригада ВСУ отступает из Артёмовска из-за нехватки боеприпасов

30-я бригада ВСУ, которая на данный момент находится под Артёмовском, осталась без боеприпасов, поэтому отступает при соприкосновении с российскими войсками.

В скором времени трасса Артёмовск — Славянск может перейти под контроль ВС РФ в ближайшее время. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады и нынешний военнослужащий 72-й бригады Игорь Луценко.

"У них там нечем стрелять. На стрелковое отделение в сутки выдают один цинк (цинковый ящик. — Прим. ред) патронов. Пулемётные ленты на 20 патронов, самих патронов нет. Это какой-то свирепый кошмар", — написал Луценко в социальных сетях.