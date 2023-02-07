30-я бригада ВСУ, которая на данный момент находится под Артёмовском, осталась без боеприпасов, поэтому отступает при соприкосновении с российскими войсками.
В скором времени трасса Артёмовск — Славянск может перейти под контроль ВС РФ в ближайшее время. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады и нынешний военнослужащий 72-й бригады Игорь Луценко.
"У них там нечем стрелять. На стрелковое отделение в сутки выдают один цинк (цинковый ящик. — Прим. ред) патронов. Пулемётные ленты на 20 патронов, самих патронов нет. Это какой-то свирепый кошмар", — написал Луценко в социальных сетях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Известный журналист и телеведущий сообщил поклонникам о своём отъезде из России.