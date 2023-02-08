Секретарь СНБО Украины Данилов призвал наносить удары по объектам в России

Украинские военные должны бить по объектам на территории России, наносящим ущерб стране. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В интервью Reuters он подчеркнул, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обязаны уничтожить мешающую Киеву инфраструктуру РФ. При этом Данилов не стал раскрывать, о каких именно российских объектах идёт речь.

"Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны его уничтожить", — отметил секретарь СНБО.

Ранее Данилов сообщил, что ВСУ могут наносить удары по России из произведённого на Украине оружия. По его словам, никто не может запретить Киеву применять собственную технику для атак на РФ.

"Есть ли у нас такое оружие? Да", — резюмировал он.