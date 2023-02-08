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РИА Новости: ВС РФ достигли за январь больше, чем за полгода

Силовые структуры

Обстановка в зоне боевых действий остаётся напряжённой. Армия РФ перехватила инициативу на нескольких участках фронта. ВСУ подтягивают резервы. Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения рассказал корреспондент РИА Новости, военкор Андрей Коц.

РИА Новости: ВС РФ достигли за январь больше, чем за полгода

Самой накалённой точкой является Артёмовск (Бахмут). Владимир Зеленский не намерен отступать, из-за этого ВСУ несут крупные потери ежесуточно. ВС РФ перерезали три из четырёх дорог, по которым идёт снабжение группировки ВСУ. Для перекрытия трассы на Часов Яр нужно взять под контроль Парасковиевку.

Под Угледаром войска противника подвозят подкрепления из Курахова и Великой Новосёлки. Коц прогнозирует, что ВСУ могут нанести удар по Волновахе для перерезания трассы Донецк — Мариуполь.

В районе Кременная — Сватово продолжаются бои. ВС РФ ведут медленное наступление. На Купянском направлении русские войска вышли на западную и северо-западную окраины Двуречного, взяв под контроль опорные пункты ВСУ неподалёку от Ямполовки.

Военкор приводит данные западных аналитиков, согласно которым Запорожское направление может стать наиболее вероятным для наступления ВСУ. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов отмечал, что первая линия обороны ВС РФ сдвинута вперёд. Он подчеркнул, что в январе суммарно удалось достичь больше, чем за несколько месяцев до этого.

"Ожидается, что Украина перебросит туда формируемые в западной части страны новые кадровые соединения, вооружённые натовской боевой техникой. Однако не исключено, что планы изменятся из-за действий российских войск на других участках тысячекилометрового фронта", — подытожил Коц.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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