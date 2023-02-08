CNN: военные НАТО в Эстонии "отрабатывают войну против России"

Телеканал CNN снял репортаж о военных учениях НАТО в Эстонии, которые "отрабатывают войну против России".

Издание сообщает, что в манёврах участвуют датские танки Leopard и британские Challenger. Атакуют французы, эстонцы с шевронами "Слава Украине" отстреливаются. Камуфляж у танков — еловые ветки на снегу.

CNN рапортует, что эти боевые машины "смогут сформировать на Украине железный кулак, который переломит ход конфликта".

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что весной российские военные впервые столкнутся с армией США на Украине.