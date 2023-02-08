В украинских соцсетях сообщают, что в Луцк Волынской области свозят тела убитых боевиков из 14-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет в своём Telegram-канале ведущий Руслан Осташко.
Журналист отмечает, что на Купянском направлении активно продвигаются российские военные.
"Есть предположения, что ВСУ бросили данный участок из-за критической ситуации в Марьинке и Артёмовске", — высказал мнение он.
Также жители Волынской области сообщают о проблемах со связью Starlink, Интернета почти нигде нет, добавил автор канала.
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