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Осташко: ВСУ свозят тела убитых под Купянском боевиков в Луцк

Силовые структуры

В украинских соцсетях сообщают, что в Луцк Волынской области свозят тела убитых боевиков из 14-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет в своём Telegram-канале ведущий Руслан Осташко.

Осташко: ВСУ свозят тела убитых под Купянском боевиков в Луцк

Журналист отмечает, что на Купянском направлении активно продвигаются российские военные.

"Есть предположения, что ВСУ бросили данный участок из-за критической ситуации в Марьинке и Артёмовске", — высказал мнение он.

Также жители Волынской области сообщают о проблемах со связью Starlink, Интернета почти нигде нет, добавил автор канала.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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