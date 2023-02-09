Украинские боевики сбрасывают кустарные химические боеприпасы с беспилотников. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он подчеркнул, что подобные инциденты были зафиксированы в зоне ответственности 2-го армейского корпуса. Солдаты говорили, что на Артёмовском и Сватовском направлениях, а также в районе Кременной противник использовал "непонятные боеприпасы".
"После этого у них слезились глаза, было удушье. Также при освобождении Попасной очень часто такие боеприпасы ВСУ применялись", — сказал Марочко в беседе с ТАСС.
Военный эксперт отметил, что радиус поражения кустарных химических боеприпасов небольшой, поэтому сейчас ВСУ пытаются их модернизировать.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ жестоко расстреляли бойцов ВС РФ.