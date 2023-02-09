Марочко: ВСУ сбрасывают кустарные химические боеприпасы с беспилотников

Украинские боевики сбрасывают кустарные химические боеприпасы с беспилотников. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что подобные инциденты были зафиксированы в зоне ответственности 2-го армейского корпуса. Солдаты говорили, что на Артёмовском и Сватовском направлениях, а также в районе Кременной противник использовал "непонятные боеприпасы".

"После этого у них слезились глаза, было удушье. Также при освобождении Попасной очень часто такие боеприпасы ВСУ применялись", — сказал Марочко в беседе с ТАСС.

Военный эксперт отметил, что радиус поражения кустарных химических боеприпасов небольшой, поэтому сейчас ВСУ пытаются их модернизировать.