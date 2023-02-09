СК России: западные наёмники на Украине получают от 30 до 100 тысяч гривен

Официальные представители Следственного комитета РФ заявили, что иностранным наёмникам, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, украинские власти платят от 30 до 100 тысяч гривен.

Известно, что в российской валюте эта сумма составляет от 60 до 195 тысяч рублей.

"Получены неопровержимые сведения", — подчеркнули в пресс-службе СК, передаёт РИА Новости.

Киев и Запад поощряют участие наёмников в сражении, что не соответствует международным правилам, сообщили в ведомстве. Вместе с этим в СК отметили, что правоохранители выяснили, как чиновники вербуют и создают условия для обучения боевиков.

Ранее в Следственном комитете РФ обвинили украинских солдат в отрубании рук и головы погибшим наёмникам. Это нужно для сокрытия личных данных, объяснили в ведомстве.