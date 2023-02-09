Ходаковский предсказал скорые "роды" на СВО: Концентрация сил довольно внушительная

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о внушительной концентрации сил в зоне СВО и заявил, что скоро должны начаться "роды".

Ходаковский объяснил, что пока рассказывать о СВО нечего.

Военачальник отметил, что где-то разрабатываются грандиозные планы, а на земле "происходит бодание".

Бывший командир донецкой "Альфы" сообщил, что в зоне проведения спецоперации на Украине в данный момент нет особой динамики.

"На каких-то участках мы упёрлись в стены городов, на каких-то со скрипом ползём", — написал Ходаковский в своём микроблоге.

Он намекнул о том, как могут развиваться события на фронте.

"Концентрация сил (меньше средств) довольно внушительная, положение дел в "положении" на последних неделях — вот-вот должны начаться роды", — поделился своими наблюдениями комбат "Востока".

Ранее Александр Ходаковский объяснил, в каком случае Россия может одержать победу над Украиной.