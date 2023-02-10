Армия Россия полностью освободила Двуречное в Харьковской области

Российские военные полностью освободили населённый пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

В сводке ведомства говорится, что Двуречное освобождено в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск на Купянском направлении.

Также в МО РФ добавили, что при поддержке авиации и артиллерии ВС РФ удалось нанести поражение живой силе и технике вооружённых сил Украины (ВСУ) возле Новосёловского в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также Гряниковки и Берестового в Харьковской области.