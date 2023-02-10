Российские военные полностью освободили населённый пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
В сводке ведомства говорится, что Двуречное освобождено в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск на Купянском направлении.
Также в МО РФ добавили, что при поддержке авиации и артиллерии ВС РФ удалось нанести поражение живой силе и технике вооружённых сил Украины (ВСУ) возле Новосёловского в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также Гряниковки и Берестового в Харьковской области.
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