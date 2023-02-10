Киевское руководство, вероятно, готовит Артёмовск (Бахмут) к сдаче. Из города в срочном порядке эвакуируются бойцы "Иностранного легиона". Об этом сообщает Telegram-канал военных 105-го стрелкового полка Народной Милиции ДНР со ссылкой на информацию, полученную от жителей соседнего Часова Яра.
По их словам, эвакуация иностранных наёмников из Бахмута идёт вторые сутки. Их вывозят на автомобилях в сторону Краматорска и Константиновки.
Также местные жители отметили, что дважды в день в том же направлении отлетают на малых высотах вертолёты. Предположительно, на них эвакуируются важные иностранные специалисты и раненые наёмники.
По словам автора канала, держать фронт вместо убывших наёмников бросают мобилизованных украинцев, которые не так важны для Киева.
Ранее стало известно об уничтожении в Бахмуте испанского наёмника, который торговал забальзамированными пальцами русских солдат.
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