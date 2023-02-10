НМ ДНР: из Бахмута экстренно эвакуируют бойцов "Иностранного легиона"

Киевское руководство, вероятно, готовит Артёмовск (Бахмут) к сдаче. Из города в срочном порядке эвакуируются бойцы "Иностранного легиона". Об этом сообщает Telegram-канал военных 105-го стрелкового полка Народной Милиции ДНР со ссылкой на информацию, полученную от жителей соседнего Часова Яра.

По их словам, эвакуация иностранных наёмников из Бахмута идёт вторые сутки. Их вывозят на автомобилях в сторону Краматорска и Константиновки.

Также местные жители отметили, что дважды в день в том же направлении отлетают на малых высотах вертолёты. Предположительно, на них эвакуируются важные иностранные специалисты и раненые наёмники.

По словам автора канала, держать фронт вместо убывших наёмников бросают мобилизованных украинцев, которые не так важны для Киева.

Ранее стало известно об уничтожении в Бахмуте испанского наёмника, который торговал забальзамированными пальцами русских солдат.