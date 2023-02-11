Авиационные удары, которые сегодня ночью, если верить заявлениям оперативного командования "Юг" украинской армии, нанесли российские военные по острову Змеиный — явление из ряда вон выходящее. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер запаса Михаил Звинчук в своём Telegram-канале.
Аналитик считает, что поражение по Змеиному в контексте вчерашнего удара морским беспилотником по мосту в Затоке выглядит странно. Однако оно даёт хотя бы робкую, но надежду на возобновление операций в направлении Одесской области.
Автор канала напомнил, что российские военные оставили остров Змеиный в качестве "жеста доброй воли" в рамках "зерновой сделки". Но контроль над ним был важен с точки зрения развития операций в Чёрном море и возможной высадки десанта в Одесской области.
Согласно пресс-релизу командования южной группировки ВСУ, российские Су-24М сбросили ночью четыре авиабомбы по острову Змеиный. В Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждали.
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