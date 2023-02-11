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Военный эксперт: удары по острову Змеиный дают надежду на возобновление операций в направлении Одессы

Силовые структуры

Авиационные удары, которые сегодня ночью, если верить заявлениям оперативного командования "Юг" украинской армии, нанесли российские военные по острову Змеиный — явление из ряда вон выходящее. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер запаса Михаил Звинчук в своём Telegram-канале.

Военный эксперт: удары по острову Змеиный дают надежду на возобновление операций в направлении Одессы

Аналитик считает, что поражение по Змеиному в контексте вчерашнего удара морским беспилотником по мосту в Затоке выглядит странно. Однако оно даёт хотя бы робкую, но надежду на возобновление операций в направлении Одесской области.

Автор канала напомнил, что российские военные оставили остров Змеиный в качестве "жеста доброй воли" в рамках "зерновой сделки". Но контроль над ним был важен с точки зрения развития операций в Чёрном море и возможной высадки десанта в Одесской области.

Согласно пресс-релизу командования южной группировки ВСУ, российские Су-24М сбросили ночью четыре авиабомбы по острову Змеиный. В Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждали.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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