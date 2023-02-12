В Польше работодателей заставляют доносить на граждан Украины, которые скрываются от мобилизации.
Об этом со ссылкой на сенатора от Республики Крым Сергея Цекова, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Руководителям предприятий уже приказано доносить на украинцев, работающих в их компаниях, для дальнейшей мобилизации в зону спецоперации.
"Там даже руководителей предприятий, где работают украинские граждане, обязуют на них доносить. То есть украинские военкомы совершают определенные действия по их мобилизации и для участия в военных действиях", — цитирует Цекова ведущий Первого канала.
Сами поляки за последние 6 месяцев стали заметно хуже относиться к беженцам с Украины. В этом признались около 70 процентов опрошенных граждан Польши, подытожил Осташко.
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