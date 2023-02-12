В Польше работодателям приказано доносить на украинцев, скрывшихся от мобилизации

В Польше работодателей заставляют доносить на граждан Украины, которые скрываются от мобилизации.

Об этом со ссылкой на сенатора от Республики Крым Сергея Цекова, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Руководителям предприятий уже приказано доносить на украинцев, работающих в их компаниях, для дальнейшей мобилизации в зону спецоперации.

"Там даже руководителей предприятий, где работают украинские граждане, обязуют на них доносить. То есть украинские военкомы совершают определенные действия по их мобилизации и для участия в военных действиях", — цитирует Цекова ведущий Первого канала.

Сами поляки за последние 6 месяцев стали заметно хуже относиться к беженцам с Украины. В этом признались около 70 процентов опрошенных граждан Польши, подытожил Осташко.