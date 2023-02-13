Марочко: ВСУ прикрываются жителями Макеевки как живым щитом

Украинские военные оборудуют позиции в жилых домах в Маеевке и не выпускают население из зоны боевых действий. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По словам военного эксперта, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) с целью прикрытия ими своих позиций, устроенных в домах и дворах местного населения, в которых ещё проживают люди, не выпускают мирных жителей.

А тех, кому удалось всё же покинуть населённый пункт по единственной относительно безопасной дороге, останавливают на блокпосте, расположенном в районе Грековки, и возвращают обратно, добавил офицер.

Кроме того, боевики ВСУ заминировали дороги в остальных направлениях, чтобы люди не смогли выехать на север, юг и восток от Макеевки, заключил собеседник издания.