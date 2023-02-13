Марочко: неудачная атака ВСУ на Краснолиманском направлении обернулась большими потерями

Украинские военные пытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, однако в результате безуспешных действий понесли большие потери, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли реализовать прорыв оборонительных позиций российских подразделений.

"Понеся потери до батальона, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.

Как пояснил офицер, киевский режим приказал украинским солдатам провести перегруппировку и восполнить потери, а затем продолжить атаки на позиции Вооружённых сил РФ.

Ранее Марочко сообщил об увеличении группировки ВСУ на Купянском направлении. Он отметил, что здесь замечены как мобилизованные военнослужащие, так и регулярные войска украинской армии.