Глава Чечни Кадыров показал трофейный автомобиль США, привезённый из Лисичанска ЛНР

Президент Чечни Рамзан Кадыров показан трофейный автомобиль США, привезённый из Лисичанска в Луганской Народной Республике. Об этом он заявил в ходе интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Трофейный автомобиль США

Кадыров проинформировал, что командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов взял американский автомобиль в Лисичанске и доставил его в город Грозный.

Ранее сообщалось, что отвод войск ВС РФ с территорий Украины является военно-тактическим ходом. Кадыров отметил, что такие действия русской армии спланированы.