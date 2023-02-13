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Глава Чечни Кадыров показал трофейный автомобиль США, привезённый из Лисичанска ЛНР

Силовые структуры

Президент Чечни Рамзан Кадыров показан трофейный автомобиль США, привезённый из Лисичанска в Луганской Народной Республике. Об этом он заявил в ходе интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Трофейный автомобиль США
Трофейный автомобиль США

Кадыров проинформировал, что командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов взял американский автомобиль в Лисичанске и доставил его в город Грозный.

Ранее сообщалось, что отвод войск ВС РФ с территорий Украины является военно-тактическим ходом. Кадыров отметил, что такие действия русской армии спланированы.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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