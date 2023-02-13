Президент Чечни Рамзан Кадыров показан трофейный автомобиль США, привезённый из Лисичанска в Луганской Народной Республике. Об этом он заявил в ходе интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Кадыров проинформировал, что командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов взял американский автомобиль в Лисичанске и доставил его в город Грозный.
Ранее сообщалось, что отвод войск ВС РФ с территорий Украины является военно-тактическим ходом. Кадыров отметил, что такие действия русской армии спланированы.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.