Военкор Сладков предложил набирать срочников-добровольцев для участия в СВО

Каждый третий парень во времена СССР мечтал попасть в Афганистан, чтобы исполнить интернациональный долг. Ранения и высокий риск гибели не пугали, а про деньги даже не думали. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. Сейчас добровольцы могут попасть в зону спецоперации на Украине, чтобы защитить свою родину, отметил он.

"Можно набирать срочников-добровольцев для участия в СВО с подписанием контракта на 12-ом месяце службы", — предложил военкор.

Для этого в десантные и пехотные полки необходимо вернуть срочников, однако посылать на Украину всех подряд не стоит, а только тех, кто действительно хочет сражаться, размышляет Сладков.

"Хотя, положив руку на сердце, воевать с ними легче, и дисциплину налаживать проще. Однозначно", — заключил военкор в своём Telegram-канале.

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