Боевики ВСУ открыли огонь по селу Новая Таволжанка в Белгородской области

Украинские войска обстреляли населённый пункт Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области, передаёт bel.ru.

По информации издания, местные жители получили SMS-предупреждения о ЧС. Им порекомендовали срочно спуститься в укрытия.

Отмечается, что официальных данных о последствиях украинской атаки пока нет, однако белгородцы уже сообщают о нескольких прилётах снарядов ВСУ.

Предварительно, жертв и пострадавших удалось избежать.

Украинские боевики уже не в первый раз открывают огонь по Новой Таволжанке. Последний обстрел был зарегистрирован в понедельник, 13 февраля. Местным жителям пришлось переждать атаку в бомбоубежищах.

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