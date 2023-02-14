Украинские войска обстреляли населённый пункт Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области, передаёт bel.ru.
По информации издания, местные жители получили SMS-предупреждения о ЧС. Им порекомендовали срочно спуститься в укрытия.
Отмечается, что официальных данных о последствиях украинской атаки пока нет, однако белгородцы уже сообщают о нескольких прилётах снарядов ВСУ.
Предварительно, жертв и пострадавших удалось избежать.
Украинские боевики уже не в первый раз открывают огонь по Новой Таволжанке. Последний обстрел был зарегистрирован в понедельник, 13 февраля. Местным жителям пришлось переждать атаку в бомбоубежищах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.