MWM: "Леопарды 2" будут уничтожены на Украине новыми российскими противотанковыми снарядами

Российские танки начали получать новые снаряды специально для борьбы с германскими танками "Леопард 2". Об этом пишет MWM. Сообщается, что они способны пробивать броню толщиной 800-830 мм на расстоянии до двух километров. Всё это делает западные бронемашины беззащитными перед российскими танками.

Бронебойными оперенными подкалиберными снарядами 3БМ60 будут комплектоваться Т-72Б3/Б3М и Т-80БВМ, а также новейшие Т-90М. Также в зоне СВО были замечены 3БМ42 "Манго" еще 1980-х годов выпуска. Несмотря на возраст, они также способны пробивать толстую гомогенную броню.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США назвало страны, готовые поставить Украине танки Leopard.

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