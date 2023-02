Ищенко: Зеленскому нужна только победа в конфликте, но армию Украины ждёт разгром

Украинский президент Владимир Зеленский похож на французского императора Наполеона Бонапарта тем, что связал свой имидж с боевыми действиями и уже не может остановить своё стремление к победе. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью "Военному делу" он отметил, что глава Украины стал "заложником конфликта", так как обещал народу победить. По его словам, для этого Зеленский постоянно выпрашивает новую технику у своих партнёров на Западе.

"Все прекрасно понимают, что Украина своими силами одержать победу не сможет", — уточнил Ищенко.

Эксперт подчеркнул: власти Украины хотят, чтобы западные страны вступили в открытое противостояние с ВС РФ, ведь Киев заинтересован в пополнении живой силы. Но Зеленский отказывается признавать, что Запад ведёт конфликты лишь чужими руками, указал специалист.

Как пояснил политолог, несмотря на все усилия украинского президента, положение его страны остаётся безнадёжным. Он добавил, что разгром Вооружённых сил Украины является делом времени.

