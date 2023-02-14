Пушилин рассказал об ожесточённых боях на западе Марьинки ДНР

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в западной части Марьинки происходят ожесточённые бои.

"Ситуация вселяет надежду на выход к новым дистанциям", — отметил чиновник в эфире Первого канала.

В пятницу, 10 февраля, политик сообщил, что армия Украины перебрасывает резервы в Марьинку. Пушилин подчеркнул: противники "цепляются".

Ранее он сказал, что ВСУ пока не планируют сдавать Артёмовск. По словам врио главы ДНР, военные ограничили въезд в город для посторонних лиц.

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