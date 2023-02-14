Марков уверен, что Россия не сможет обойтись без всеобщей мобилизации

Политолог Сергей Марков объяснил, что России ничего не остаётся делать, кроме как объявить всеобщую мобилизацию.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и НАТО сделают всё, чтобы помочь ВСУ перейти в наступление этой весной.

Марков убеждён, что данному заявлению можно доверять.

"И это означает, что у России нет никаких надежд на мир. России остаётся только провести всеобщую мобилизацию и провести успешное наступление на Украине", — выразил своё мнение политический эксперт.

Ранее Ллойд Остин заявил о готовности предоставить Украине всё необходимое вооружение для наступления ВСУ.

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