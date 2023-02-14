Политолог Сергей Марков объяснил, что России ничего не остаётся делать, кроме как объявить всеобщую мобилизацию.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и НАТО сделают всё, чтобы помочь ВСУ перейти в наступление этой весной.
Марков убеждён, что данному заявлению можно доверять.
"И это означает, что у России нет никаких надежд на мир. России остаётся только провести всеобщую мобилизацию и провести успешное наступление на Украине", — выразил своё мнение политический эксперт.
Ранее Ллойд Остин заявил о готовности предоставить Украине всё необходимое вооружение для наступления ВСУ.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.