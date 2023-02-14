Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов рассказал Кадырову подробности отравления

Командир специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинов получил пакет с документами 8 февраля. После того как конверт был вскрыт, военный деятель сразу же почувствовал резкий запах.

В беседе по видеосвязи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым Алаудинов рассказал, что документы взяли его адъютанты, открыли конверт и передали в руки генералу.

"Я только начал читать бумагу оттуда — сразу почувствовал резкий запах", — отметил Алаудинов.

Командир дал понюхать конверт адъютанту, после чего парень "чуть в обморок не упал". Спустя полтора часа начали появляться симптомы химического отравления. Также только через полтора часа Алаудинов оказался под присмотром врачей. В госпитале его "прокапывали" на протяжении четырёх часов.

"Апты Аронович всё еще находится в клинике, проходит стационарное лечение. Самочувствие у брата отличное, однако врачи рекомендуют завершить лечение", — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.

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