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Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов рассказал Кадырову подробности отравления

Силовые структуры

Командир специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинов получил пакет с документами 8 февраля. После того как конверт был вскрыт, военный деятель сразу же почувствовал резкий запах.

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов рассказал Кадырову подробности отравления

В беседе по видеосвязи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым Алаудинов рассказал, что документы взяли его адъютанты, открыли конверт и передали в руки генералу.

"Я только начал читать бумагу оттуда — сразу почувствовал резкий запах", — отметил Алаудинов.

Командир дал понюхать конверт адъютанту, после чего парень "чуть в обморок не упал". Спустя полтора часа начали появляться симптомы химического отравления. Также только через полтора часа Алаудинов оказался под присмотром врачей. В госпитале его "прокапывали" на протяжении четырёх часов.

"Апты Аронович всё еще находится в клинике, проходит стационарное лечение. Самочувствие у брата отличное, однако врачи рекомендуют завершить лечение", — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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