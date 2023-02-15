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РИА Новости: противодроновые ружья ВС РФ подтвердили эффективность в зоне СВО

Силовые структуры

Противодроновые ружья российской армии продемонстрировали высокую эффективность в ходе спецоперации.

РИА Новости: противодроновые ружья ВС РФ подтвердили эффективность в зоне СВО

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник, военные РФ применяют в зоне боевых действий разные виды ружей, например, "Пищаль-ПРО" и REX.

"Ружья позволяют "отключать" используемые ВСУ мини-БПЛА на дистанции один-два километра", — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что это создаёт препятствия для украинских разведчиков и корректировщиков огня. По его словам, с помощью современных ружей российские военнослужащие нередко захватывают беспилотники ВСУ.

Как пояснил источник, "Пищаль-ПРО" и REX благодаря электромагнитному излучению подавляют сигналы, используемые для управления дронами, вынуждая БПЛА ВСУ приступить к посадке.

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Сколько времени осталось на разгром ВСУ?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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