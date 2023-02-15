Российские бойцы захватили польский танк ВСУ и смогли вывести его с поля боя

Российских танкистов наградили медалями за захват вражеской боевой машины, которую они смогли "угнать" под огнём неприятеля.

Во время ожесточённых танковых сражение за Мелитополь в феврале 2022 года рота под командованием лейтенанта Баясхалана Чимитцыренова столкнулась в бою с превосходящими силами противника, но командир подразделения смог захватить польский танк, который использовали националисты.

"Танк стоял в буферной зоне. То есть ни они не могут подойти, ни мы не можем подойти. Я посмотрел, к нашему переднему краю он был ближе всего", — цитирует Чимитцыренова издание "Звезда".

Боевики быстро разгадали замысел танкистов и перенесли на них миномётный огонь. Несмотря на это, польскую машину удалось отбуксировать. За захват вражеской техники лейтенант был награждён Медалью за заслуги перед отечеством второй степени.

Ранее стало известно, что националисты расстреляли группу медиков под Угледаром.

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