Экипаж российского танка Т-72 каждый день реализует до четырёх атак против Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении спецоперации.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира экипажа, бойцы РФ эффективно поражают украинскую пехоту в окопах. По словам военнослужащего, наземная разведка позволяет оперативно корректировать огонь из танков.
"Каждый день выезжаем по три-четыре раза", — подчеркнул командир.
Ранее стало известно, что танк Т-72 Вооружённых сил России выдержал прямое попадание ракеты ВСУ и остался цел. Боевую машину спасла установленная на ней динамическая защита, которая полностью выгорела в результате украинского удара.
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