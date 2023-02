РИА Новости: танковый экипаж РФ каждый день совершает до 4 атак на Запорожском направлении

Экипаж российского танка Т-72 каждый день реализует до четырёх атак против Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира экипажа, бойцы РФ эффективно поражают украинскую пехоту в окопах. По словам военнослужащего, наземная разведка позволяет оперативно корректировать огонь из танков.

"Каждый день выезжаем по три-четыре раза", — подчеркнул командир.

Ранее стало известно, что танк Т-72 Вооружённых сил России выдержал прямое попадание ракеты ВСУ и остался цел. Боевую машину спасла установленная на ней динамическая защита, которая полностью выгорела в результате украинского удара.