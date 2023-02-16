Замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ спрогнозировал расширение украинского конфликта и рост интенсивности боевых действий.
В интервью Agerpres он отметил, что российская армия уже перешла в наступление, однако пока атаки не являются "слишком массированными".
"Очевидно, что они готовятся", — подчеркнул замгенсека НАТО.
По его словам, Украина тоже хочет начать контрнаступление. Как пояснил Джоанэ, конфликт расширится и ужесточится в ближайшие месяцы на фоне улучшения погодных условий. Он считает, что вскоре произойдёт масштабное столкновение российской армии и Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Кроме того, представитель НАТО подчеркнул: украинские военные будут расходовать огромные количество снарядов, поэтому Североатлантический альянс должен решить все проблемы с поставками боевых припасов Киеву.
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