Замгенсека НАТО Джоанэ: в предстоящие месяцы конфликт на Украине расширится

Замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ спрогнозировал расширение украинского конфликта и рост интенсивности боевых действий.

В интервью Agerpres он отметил, что российская армия уже перешла в наступление, однако пока атаки не являются "слишком массированными".

"Очевидно, что они готовятся", — подчеркнул замгенсека НАТО.

По его словам, Украина тоже хочет начать контрнаступление. Как пояснил Джоанэ, конфликт расширится и ужесточится в ближайшие месяцы на фоне улучшения погодных условий. Он считает, что вскоре произойдёт масштабное столкновение российской армии и Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кроме того, представитель НАТО подчеркнул: украинские военные будут расходовать огромные количество снарядов, поэтому Североатлантический альянс должен решить все проблемы с поставками боевых припасов Киеву.