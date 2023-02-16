Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) по ошибке взорвали две боевые машины пехоты с ранеными нацгвардейцами в Артёмовске (Бахмуте). Об этом сообщает "Военная хроника".
По данным издания, 12 февраля между Артёмовском и Часовым Яром подразделение 53-й мехбригады уничтожило две БМП Pbv-501, внутри которых находились не менее 15 раненых военнослужащих 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.
Украинских солдат должны были довезти до медиков в районе села Белая Гора в нескольких километрах от линии фронта.
БМП попали под огонь российской артиллерии после начала движения по одному маршруту, им пришлось свернуть на дорогу в "серой зоне", находящейся около линии фронта. После этого связь с ними пропала.
В районе села Ступочки ВСУ приняли БМП за прорыв группы диверсантов ВС РФ, по машинам был открыт сильный огонь из артиллерии.
Все раненые, находившиеся в двух БМП, по предварительным данным, погибли. Судьба экипажей бронемашин на данный момент неизвестна, пишут военкоры.
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