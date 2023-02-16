ВСУ по ошибке взорвали БМП с ранеными нацгвардейцами в Артёмовске

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) по ошибке взорвали две боевые машины пехоты с ранеными нацгвардейцами в Артёмовске (Бахмуте). Об этом сообщает "Военная хроника".

По данным издания, 12 февраля между Артёмовском и Часовым Яром подразделение 53-й мехбригады уничтожило две БМП Pbv-501, внутри которых находились не менее 15 раненых военнослужащих 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Украинских солдат должны были довезти до медиков в районе села Белая Гора в нескольких километрах от линии фронта.

БМП попали под огонь российской артиллерии после начала движения по одному маршруту, им пришлось свернуть на дорогу в "серой зоне", находящейся около линии фронта. После этого связь с ними пропала.

В районе села Ступочки ВСУ приняли БМП за прорыв группы диверсантов ВС РФ, по машинам был открыт сильный огонь из артиллерии.

Все раненые, находившиеся в двух БМП, по предварительным данным, погибли. Судьба экипажей бронемашин на данный момент неизвестна, пишут военкоры.