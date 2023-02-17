Forbes: ВСУ потеряли больше половины своих танков и не смогут их восстановить

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли с начала спецоперации больше половины советских танков, в том числе Т-64. Об этом пишет американский военный корреспондент Дэвид Экс в статье для Forbes. По его мнению, это объясняет, почему киевские власти так активно просят танки у союзников в последнее время.

Обозреватель отметил, что в конфликт ВСУ вступили, имея около 800 танков Т-64 в строю. За 11 месяцев боевых действия их было потеряно примерно половину.

По данным разведки на Украине может быть около 450 таких танков, однако они могли потерять боеспособность за десятилетия простоя, добавил журналист.

Напомним, Запад пообещал поставить Киеву немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams, общее количество которых может составить 300 единиц.