Если Вооружённые силы Украины (ВСУ) под влиянием Вашингтона попытаются ударить по Крымскому полуострову, их ждёт сокрушительный отпор. Об этом сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев.
По его словам, Россия выстроила надёжную защиту Крыма на земле, в воздушном и морском пространстве. Он подчеркнул: жители полуострова должны быть уверены в том, что российская армия ответит на возможную агрессию со стороны киевского режима.
"Любые попытки произвести какие-то удары по военным целям либо гражданским объектам получат сокрушительный отпор", — отметил Ивлев в беседе с РИА Новости.
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд открыто поддержала стремление Киева ударить по Крыму. Как подчеркнула политик, власти Украины должны "демилитаризовать" полуостров.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.