Потери в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Кременском направлении уже сопоставимы с потерями Киева в Артёмовске, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, киевский режим ежедневно перебрасывает в эту зону боевых действий свои резервы численностью до батальона.
"Только безвозвратные потери Украины, согласно предварительным оценкам, в этом районе составляют порядка 200 военнослужащих в сутки", — уточнил офицер в беседе с РИА Новости.
Ранее Марочко сообщил, что Киев приступил к подготовке мест для братских могил в населённом пункте Миньковка, который находится рядом с Артёмовском. Как пояснил представитель Народной милиции, сюда уже доставляют тела погибших украинских солдат.
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