Марочко: потери Украины на Кременском направлении уже сопоставимы с Артёмовском

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Потери в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Кременском направлении уже сопоставимы с потерями Киева в Артёмовске, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, киевский режим ежедневно перебрасывает в эту зону боевых действий свои резервы численностью до батальона.

"Только безвозвратные потери Украины, согласно предварительным оценкам, в этом районе составляют порядка 200 военнослужащих в сутки", — уточнил офицер в беседе с РИА Новости.

Ранее Марочко сообщил, что Киев приступил к подготовке мест для братских могил в населённом пункте Миньковка, который находится рядом с Артёмовском. Как пояснил представитель Народной милиции, сюда уже доставляют тела погибших украинских солдат.