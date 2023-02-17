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Цеков: США шантажируют Москву Крымом для завершения конфликта на своих условиях

1:02
Силовые структуры

Одобрение возможных ударов Киева по Крыму со стороны США нужно рассматривать как провокацию, американские политики шантажируют Россию, чтобы диктовать собственные условия на Украине. Такое мнение выразил сенатор Сергей Цеков.

Цеков: США шантажируют Москву Крымом для завершения конфликта на своих условиях

По его словам. Вашингтон толкает украинскую армию на агрессию в отношении Крымского полуострова. При этом он не исключил, что США "откатят" назад в своих громких высказываниях.

"Они шантажируют Россию, пытаясь добиться завершения украинского конфликта на своих условиях, повышают ставки", — отметил Цеков в беседе с РИА Новости.

Сенатор призвал учесть возможные угрозы при укреплении обороны Крыма.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд публично поддержала намерение киевского режима ударить по полуострову. Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков пообещал Украине "жесточайший ответ" в случае атаки.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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