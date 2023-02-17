Снайпер ВС РФ с Угледарского направления: главное — не поддаваться психологическому давлению врага

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главное для снайпера — не поддаваться психологическому давлению противника и не паниковать, когда враг, примерно зная где находится стрелок, закидывает его минами и "Градами". О трудностях, с которыми приходится сталкиваться в работе, рассказал участвующий в специальной военной операции на Угледарском направлении снайпер российской армии в беседе с РИА Новости.

Военный объяснил, что снайперы не дают перемещаться и укрепляться украинским боевикам, периодически их обстреливая. Противник примерно понимает местонахождение стрелка, начинает отыскивать его с квадрокоптера с тепловизором и забрасывает осколочными боеприпасами для гранатомёта (ВОГ).

Но на этот случай у бойцов РФ есть запасные позиции. Собеседник издания добавил, что попадал под миномётный обстрел, а ВОГи взрывались от него в пяти метрах.

Часто случаются стрелковые бои, противник подходит на дистанцию до 50 метров, добавил боец.

Снайперу нужно принимать в расчёт такие факторы, как температура воздуха, отклонение пули вправо за счет нарезного ствола, а на расстоянии от 1,5 км учитывается даже вращение Земли, заключил он.