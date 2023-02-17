Вашингтон не будет оказывать помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в захвате Крыма, так как опасается ядерной войны с Россией. Такое мнение высказал обозреватель Newsweek Дэниел ДеПетрис.
Никакие земли чужих стран не стоят того, чтобы рисковать обменом ядерными ударами с Россией или втягиванием в боевые действия на Украине США и НАТО, отметил обозреватель.
Он считает, что президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впреки ожиданиям Зеленского всё же будут ограничивать помощь Киеву до того порога, чтобы не спровоцировать войну России и Запада.
За девять лет нахождения Крыма в составе России интересы безопасности США никоим образом затронуты не были, заключил публицист.
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