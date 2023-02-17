Newsweek: США не позволят Зеленскому напасть на Крым из-за страха перед войной с Россией

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон не будет оказывать помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в захвате Крыма, так как опасается ядерной войны с Россией. Такое мнение высказал обозреватель Newsweek Дэниел ДеПетрис.

Никакие земли чужих стран не стоят того, чтобы рисковать обменом ядерными ударами с Россией или втягиванием в боевые действия на Украине США и НАТО, отметил обозреватель.

Он считает, что президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впреки ожиданиям Зеленского всё же будут ограничивать помощь Киеву до того порога, чтобы не спровоцировать войну России и Запада.

За девять лет нахождения Крыма в составе России интересы безопасности США никоим образом затронуты не были, заключил публицист.