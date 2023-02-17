Без второй волны частичной мобилизации России обойтись не удастся, заявил военный корреспондент Александр Коц.
"На любой наш призыв противник отвечает новой мобилизацией. Люди устают, людям надо отдыхать", — указал он в эфире радио "КП".
Также военкор считает, в боевых действиях на территории Незалежной должны принимать участие солдаты, которые проходят срочную службу в армии. По его мнению, молодые парни лучше подготовлены, чем мобилизованные мужчины, которые служили несколько лет назад.
"Я не понимаю, почему их не задействуют. Во времена чеченской кампании 18-летние парни отлично воевали, совершали подвиги", — заявил Коц.
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