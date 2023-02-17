Военкор Коц: России не обойтись без второй волны частичной мобилизации

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Без второй волны частичной мобилизации России обойтись не удастся, заявил военный корреспондент Александр Коц.

"На любой наш призыв противник отвечает новой мобилизацией. Люди устают, людям надо отдыхать", — указал он в эфире радио "КП".

Также военкор считает, в боевых действиях на территории Незалежной должны принимать участие солдаты, которые проходят срочную службу в армии. По его мнению, молодые парни лучше подготовлены, чем мобилизованные мужчины, которые служили несколько лет назад.

"Я не понимаю, почему их не задействуют. Во времена чеченской кампании 18-летние парни отлично воевали, совершали подвиги", — заявил Коц.