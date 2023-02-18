МК: политолог Михайлов заявил о плане удара возмездия ВС России при атаке войск ВС Украины на Крым

1:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если США спровоцируют ВСУ ударить по Крыму, то "судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины, считает политолог Александр Михайлов.

Он отметил, что жители полуострова уже смогли испытать на себе попытки спецслужб Украины провести теракты, поэтому недооценивать угрозу со стороны противника нельзя. Однако не на все атаки стоит реагировать радикально, отвечая ударами по центрам принятия решений, считает политолог. Но Кремль ещё раз напомнил Западу о так называемых красных линиях, одной из которых является Крым.

"Скорее всего, у России есть понимание, что Зеленского не нужно трогать, чтобы при необходимости он мог подписать некие нужные документы в процессе переговоров. Поэтому бить по Банковой и вообще по любым пресловутым центрам принятия решений смысла нет. Более того, наносить удары возмездия по украинской территории вообще не нужно. Гораздо более эффективным с точки зрения влияния на западных политиков будет проведение полномасштабных ядерных испытаний в Арктике или на другой территории", — пояснил Михайлов в беседе с "МК".

Он уверен, что эффект от таких испытания будет колоссальным, но о них необходимо заявить официально и напомнить, что в случае атаки на Крымский полуостров, атомные лодки ВМФ РФ способны уничтожить 80% промышленного потенциала Соединённых Штатов.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что пока Крым не демилитаризован, Украина находится в опасности.