Киев озабочен тем, что к весеннему наступлению России в зоне спецоперации ВС Украины получат только 50 западных танков из обещанных 320 единиц, сообщает газета The Times.
"Киев ожидает, что его сторонники направят в общей сложности до 320 западных танков, но, по оценкам, к началу апреля на линию фронта прибудет едва ли 50 танков, что вызывает опасения, что их будет недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на боевые действия", — пишет источник.
В ходе конференции в Мюнхене канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ускорить поставки. Его министры попытаются убедить партнёров передать Киеву более 80 танков Leopard 2. Такое количество бронетехники составит основу европейского вклада в военную помощь Украине.
"Германия заявила, что сформирует многонациональную коалицию для отправки 80 танков Leopard 2 немецкого производства", — сообщает газета.
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