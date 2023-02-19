The Times: к апрелю 2023 года ВСУ получат лишь 50 танков из 320 обещанных Западом

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев озабочен тем, что к весеннему наступлению России в зоне спецоперации ВС Украины получат только 50 западных танков из обещанных 320 единиц, сообщает газета The Times.

"Киев ожидает, что его сторонники направят в общей сложности до 320 западных танков, но, по оценкам, к началу апреля на линию фронта прибудет едва ли 50 танков, что вызывает опасения, что их будет недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на боевые действия", — пишет источник.

В ходе конференции в Мюнхене канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ускорить поставки. Его министры попытаются убедить партнёров передать Киеву более 80 танков Leopard 2. Такое количество бронетехники составит основу европейского вклада в военную помощь Украине.

"Германия заявила, что сформирует многонациональную коалицию для отправки 80 танков Leopard 2 немецкого производства", — сообщает газета.