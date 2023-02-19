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The Times: к апрелю 2023 года ВСУ получат лишь 50 танков из 320 обещанных Западом

1:05
Силовые структуры

Киев озабочен тем, что к весеннему наступлению России в зоне спецоперации ВС Украины получат только 50 западных танков из обещанных 320 единиц, сообщает газета The Times.

The Times: к апрелю 2023 года ВСУ получат лишь 50 танков из 320 обещанных Западом

"Киев ожидает, что его сторонники направят в общей сложности до 320 западных танков, но, по оценкам, к началу апреля на линию фронта прибудет едва ли 50 танков, что вызывает опасения, что их будет недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на боевые действия", — пишет источник.

В ходе конференции в Мюнхене канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ускорить поставки. Его министры попытаются убедить партнёров передать Киеву более 80 танков Leopard 2. Такое количество бронетехники составит основу европейского вклада в военную помощь Украине.

"Германия заявила, что сформирует многонациональную коалицию для отправки 80 танков Leopard 2 немецкого производства", — сообщает газета.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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