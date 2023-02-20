Эксперт Марочко объяснил тактику Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ выработали новую тактику боя. Она заключается в ведении "беспокоящего огня". Тем самым боевики пытаются держать российские войска в постоянном напряжении. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

"Противник начал активно применять тактику кочующих огневых средств", — заявил он.

Схема "кочующих" огневых точек такова: в кузов пикапа устанавливаются миномёты или артсистемы малого калибра. На них боевики перемещаются вдоль линии соприкосновения и периодически открывают огонь. Чтобы не быть обнаруженными, военнослужащие ВСУ активно используют рельеф местности.

Ранее сообщалось, что под Артёмовском уничтожен боевик ВСУ, глумившийся над телами погибших русских военных.