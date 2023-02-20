Минобороны РФ подтвердило информацию о гибели срочников в Курской области

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители Минобороны РФ рассказали о причинах гибели солдат-срочников в Курской области.

6 военнослужащих срочной службы в Курской области скончались от полученных травм 20 февраля.

Сообщение Министерства обороны гласит, что солдаты погибли из-за грубого нарушения требований безопасности.

По предварительной версии пожар в блиндаже возник из-за того, что военнослужащие плеснули в печь легко воспламеняющуюся жидкость.

По факту гибели солдат проводится расследование.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала об инциденте в РЖД Краснодара с участием мобилизованных.