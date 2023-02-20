Представители Минобороны РФ рассказали о причинах гибели солдат-срочников в Курской области.
6 военнослужащих срочной службы в Курской области скончались от полученных травм 20 февраля.
Сообщение Министерства обороны гласит, что солдаты погибли из-за грубого нарушения требований безопасности.
По предварительной версии пожар в блиндаже возник из-за того, что военнослужащие плеснули в печь легко воспламеняющуюся жидкость.
По факту гибели солдат проводится расследование.
Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала об инциденте в РЖД Краснодара с участием мобилизованных.
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