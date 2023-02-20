Генерал США: летом Украина начнёт обстрелы Крыма новыми ракетами

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

К лету Запад начнёт поставлять на Украину самолёты, ракеты большой дальности и определится с принятием Украины в альянс НАТО.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности сказал бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус.

Он отметил, что Украине надо больше амуниции, точного оружия, чтобы поддерживать обороноспособность, особенно в Артёмовске.

Системы ПВО, защита от дронов, танки на подходе, плюс, дополнительно будут и БТР, ракеты на 150 км, больше дронов, обещает Петреус, и призвал вооружить киевский режим до такой степени, чтобы армия Украины смогла перерезать коридор в Крым и начать обстрелы полуострова.

"Пришло время предоставлять более точные ракеты дальностью 300 километров, чтобы достать до воздушных баз в Крыму", — подчеркнул генерал.

По его словам, обстреливать эту часть РФ Украина сможет уже в июне.