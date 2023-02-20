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Генерал США: летом Украина начнёт обстрелы Крыма новыми ракетами

0:59
Силовые структуры

К лету Запад начнёт поставлять на Украину самолёты, ракеты большой дальности и определится с принятием Украины в альянс НАТО.

Генерал США: летом Украина начнёт обстрелы Крыма новыми ракетами

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности сказал бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус.

Он отметил, что Украине надо больше амуниции, точного оружия, чтобы поддерживать обороноспособность, особенно в Артёмовске.

Системы ПВО, защита от дронов, танки на подходе, плюс, дополнительно будут и БТР, ракеты на 150 км, больше дронов, обещает Петреус, и призвал вооружить киевский режим до такой степени, чтобы армия Украины смогла перерезать коридор в Крым и начать обстрелы полуострова.

"Пришло время предоставлять более точные ракеты дальностью 300 километров, чтобы достать до воздушных баз в Крыму", — подчеркнул генерал.

По его словам, обстреливать эту часть РФ Украина сможет уже в июне.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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