К лету Запад начнёт поставлять на Украину самолёты, ракеты большой дальности и определится с принятием Украины в альянс НАТО.
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности сказал бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус.
Он отметил, что Украине надо больше амуниции, точного оружия, чтобы поддерживать обороноспособность, особенно в Артёмовске.
Системы ПВО, защита от дронов, танки на подходе, плюс, дополнительно будут и БТР, ракеты на 150 км, больше дронов, обещает Петреус, и призвал вооружить киевский режим до такой степени, чтобы армия Украины смогла перерезать коридор в Крым и начать обстрелы полуострова.
"Пришло время предоставлять более точные ракеты дальностью 300 километров, чтобы достать до воздушных баз в Крыму", — подчеркнул генерал.
По его словам, обстреливать эту часть РФ Украина сможет уже в июне.
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