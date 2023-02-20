RT: ВСУ потеряли спецназ Нацгвардии в отвлекающей атаке под Соледаром

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения оперативного назначения Национальной гвардии Украины и части 46-й аэромобильной бригады 16 февраля недалеко от Соледара совершили неудачную разведку боем. Об этом пишет RT.

Сообщается, что при прощупывании позиций российской армии противник был разделён огнем артиллерии и не смог объединиться для наступления. После короткого боя на БМП-1 и БМП-2 46-я бригада отошла, в то время как подразделения Нацгвардии остались под артобстрелом, не сумев отступить без танков и тяжёлых БМП.

В результате ранено не менее 15 боевиков, погибли не менее 10. Артиллерия ВС РФ уничтожила два внедорожника, два бронированных автомобиля "Казак" повреждено осколками.

Разведка боем со стороны ВСУ предполагалась в качестве отвлекающего манёвра с целью сорвать продвижение России, но атака не удалась, так как российские дроны "Орлан-30" заблаговременно обнаружили колонну противника, заключает издание.