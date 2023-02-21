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Эксперт Перенджиев: армия РФ громит НАТО вместе с вооружением альянса на Украине

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Силовые структуры

Российская армия на Украине сражается именно с НАТО, а не один на один с ВСУ, следует из заявления военного эксперта Александра Перенджиева.

Эксперт Перенджиев: армия РФ громит НАТО вместе с вооружением альянса на Украине

В интервью ФАН он отметил, что западные страны заинтересованы в обнулении достижений Вооружённых сил РФ.

"Но это мы громим НАТО фактически — вместе с вооружением, военной техникой и людьми", — указал эксперт.

По его словам, Россия способна самостоятельно бороться с Североатлантическим альянсом и одерживать новые победы. Как пояснил специалист, сегодня западные СМИ переворачивают факты и замалчивают многие сведения о реальных событиях на Украине.

Перенджиев назвал такую ситуацию информационной войной, направленной на ухудшение имиджа РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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