Эксперт Перенджиев: армия РФ громит НАТО вместе с вооружением альянса на Украине

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия на Украине сражается именно с НАТО, а не один на один с ВСУ, следует из заявления военного эксперта Александра Перенджиева.

В интервью ФАН он отметил, что западные страны заинтересованы в обнулении достижений Вооружённых сил РФ.

"Но это мы громим НАТО фактически — вместе с вооружением, военной техникой и людьми", — указал эксперт.

По его словам, Россия способна самостоятельно бороться с Североатлантическим альянсом и одерживать новые победы. Как пояснил специалист, сегодня западные СМИ переворачивают факты и замалчивают многие сведения о реальных событиях на Украине.

Перенджиев назвал такую ситуацию информационной войной, направленной на ухудшение имиджа РФ.