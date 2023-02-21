Российская армия на Украине сражается именно с НАТО, а не один на один с ВСУ, следует из заявления военного эксперта Александра Перенджиева.
В интервью ФАН он отметил, что западные страны заинтересованы в обнулении достижений Вооружённых сил РФ.
"Но это мы громим НАТО фактически — вместе с вооружением, военной техникой и людьми", — указал эксперт.
По его словам, Россия способна самостоятельно бороться с Североатлантическим альянсом и одерживать новые победы. Как пояснил специалист, сегодня западные СМИ переворачивают факты и замалчивают многие сведения о реальных событиях на Украине.
Перенджиев назвал такую ситуацию информационной войной, направленной на ухудшение имиджа РФ.
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