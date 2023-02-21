Пасечник: к февралю 2022 года наступательный "кулак" ВСУ уже был на границах ЛНР и ДНР

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим создал наступательный "кулак" на границах ЛНР и ДНР ещё до начала российской спецоперации, следует из заявления врио руководителя Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.

В беседе с ТАСС он отметил, что власти Украины зимой прошлого года готовились к силовому урегулированию конфликта вокруг Донбасса.

"К февралю 2022 года Киев сформировал наступательный "кулак" на границах республик", — подчеркнул Пасечник.

По его словам, в этот период серьёзно обострилась обстановка на линии боевого соприкосновения, ведь Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали прибегать к массированным ударам, диверсиям и терактам.

Как пояснил чиновник, к середине февраля 2022 года мирные жители ЛНР знали, что Киев намерен перейти в наступление. Именно поэтому руководители Луганской и Донецкой Народных Республик попросили помощи у Москвы, заключил Пасечник.