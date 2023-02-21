Киевский режим создал наступательный "кулак" на границах ЛНР и ДНР ещё до начала российской спецоперации, следует из заявления врио руководителя Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.
В беседе с ТАСС он отметил, что власти Украины зимой прошлого года готовились к силовому урегулированию конфликта вокруг Донбасса.
"К февралю 2022 года Киев сформировал наступательный "кулак" на границах республик", — подчеркнул Пасечник.
По его словам, в этот период серьёзно обострилась обстановка на линии боевого соприкосновения, ведь Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали прибегать к массированным ударам, диверсиям и терактам.
Как пояснил чиновник, к середине февраля 2022 года мирные жители ЛНР знали, что Киев намерен перейти в наступление. Именно поэтому руководители Луганской и Донецкой Народных Республик попросили помощи у Москвы, заключил Пасечник.
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