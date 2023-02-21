Российский лидер Владимир Путин обвинил западные страны в причастности к планам Киева нанести удар по стратегической авиации РФ.
Во время обращения к Федеральному собранию он отметил, что беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) были оснащены при содействии специалистов НАТО.
"Нам же известно, что Запад причастен к попыткам киевского режима нанести удар по базам стратегической авиации", — подчеркнул президент.
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