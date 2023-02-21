Путин: Запад прямо причастен к попыткам Киева нанести удар по базам авиации РФ

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин обвинил западные страны в причастности к планам Киева нанести удар по стратегической авиации РФ.

Во время обращения к Федеральному собранию он отметил, что беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) были оснащены при содействии специалистов НАТО.

"Нам же известно, что Запад причастен к попыткам киевского режима нанести удар по базам стратегической авиации", — подчеркнул президент.