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Медведев: если США хотят поражения России, она вправе защищаться ядерным оружием

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Силовые структуры

Если Вашингтон мечтает о поражении России, может начаться новый мировой конфликт. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: если США хотят поражения России, она вправе защищаться ядерным оружием

По его словам, грубая ошибка американских властей состоит в ощущении превосходства и безнаказанности. Он назвал приостановку участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) "назревшим решением", к которому Москву подтолкнули США и их союзники по НАТО.

"Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное", — отметил Медведев.

Он также напомнил, что во время послания к Федеральному собранию глава государства Владимир Путин сообщил о невозможности победить Россию на поле боя. Политик призвал наблюдать за реакцией ядерных держав на решение Москвы по поводу ДСНВ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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