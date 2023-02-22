Медведев: если США хотят поражения России, она вправе защищаться ядерным оружием

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если Вашингтон мечтает о поражении России, может начаться новый мировой конфликт. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, грубая ошибка американских властей состоит в ощущении превосходства и безнаказанности. Он назвал приостановку участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) "назревшим решением", к которому Москву подтолкнули США и их союзники по НАТО.

"Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное", — отметил Медведев.

Он также напомнил, что во время послания к Федеральному собранию глава государства Владимир Путин сообщил о невозможности победить Россию на поле боя. Политик призвал наблюдать за реакцией ядерных держав на решение Москвы по поводу ДСНВ.