Российские десантники: ВСУ обрабатывают дроны отравляющими веществами на случай перехвата

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) обрабатывают дроны отравляющими веществами на случай их перехвата российскими военными. Об этом рассказали бойцы группы ВДВ ВС РФ по борьбе с квадрокоптерами противника на видео, опубликованном в Telegram-каналах.

Десантники показали беспилотники ВСУ, которые им удалось посадить за последние два дня. Военные отметили, что среди этих дронов отравленных не было, но добавили, что часто встречаются обработанные специальными химическими растворами.

Также бойцы ВДВ показали, как украинские дроны летают на двух аккумуляторах.

Ранее уже появлялись сообщения о применении ВСУ запрещённого химического оружия под Угледаром и Бахмутом (Артёмовском) в ДНР.