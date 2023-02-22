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Михайлов предупредил о возможных провокациях Запада против РФ на длинных выходных

1:12
Силовые структуры

В период длинных выходных Запад может решиться на военную или политическую провокации в отношении России. Об этом заявил аналитик Александр Михайлов.

Михайлов предупредил о возможных провокациях Запада против РФ на длинных выходных

В интервью URA.RU он выразил надежду на то, что массированных атак и ударов по российским территориям не будет. При этом специалист подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ) с одобрения Запада уже неоднократно обстреливали населённые пункты РФ.

"Поэтому полностью отбрасывать угрозу, которая есть с их стороны, не будем", — отметил Михайлов.

Он убеждён: западные страны в случае необходимости оправдают агрессию ВСУ.

По его словам, США и их партнёры также способны выстроить провокацию вокруг решения российского лидера Владимира Путина приостановить участие Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Аналитик допустил, что 23 или 24 февраля Запад поставит России ультиматумы. Он призвал верить в то, что американские власти всё-таки не станут "заходить за флажки", выстраивая свою внешнюю политику.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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